مصادر إسرائيلية: السيطرة على الأسطول ستتواصل حتى الخميس

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن عملية السيطرة على أسطول الصمود ستتواصل حتى يوم غد الخميس.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت ثلاث سفن في المياه الدولية حتى الآن واعتقلت المتواجدين على متنها، وطلبت من السفن الأخرى التوجه نحو ميناء أسدود.

 
 
