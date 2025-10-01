مصادر إسرائيلية: السيطرة على الأسطول ستتواصل حتى الخميس

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت ثلاث سفن في المياه الدولية حتى الآن واعتقلت المتواجدين على متنها، وطلبت من السفن الأخرى التوجه نحو ميناء أسدود.
