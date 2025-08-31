الأحد 2025-08-31 06:52 م
 

مقاتلة إسرائيلية تقصف عن طريق الخطأ موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال غزة

الأحد، 31-08-2025 06:43 م
الوكيل الإخباري-   قصفت مقاتلة إسرائيلية، اليوم الأحد، عن طريق الخطأ موقعًا عسكريًا إسرائيليًا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وذكرت تقارير صحفية بأن خللاً فنياً أدى إلى إطلاق طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قنبلةً على بعد مئات الأمتار من موقعٍ عسكري إسرائيلي في شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه حتى الساعة لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات.

