الذهب عالميا ينتعش مدعوما بصفقات شراء قبيل قرار الفائدة المرتقب

صعد الذهب الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.





وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3977.49 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش وذلك بعد تراجعه الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من تشرين الأول.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.2% مسجلة 3991.70 دولارا للأوقية.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه الأربعاء.



في الوقت نفسه، يتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه الخميس.



وعلى الصعيد التجاري، ينصب التركيز على أي تطورات في المحادثات بين واشنطن وبكين قبل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الخميس.



ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.



وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولارا في 20 تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.



في الوقت نفسه، اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل مجموعة عملات رئيسية قبل قرار أسعار الفائدة.