الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة،و يكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

