الأربعاء 2025-10-29 07:36 ص
 

الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء

انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 29-10-2025 06:41 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة،و يكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اضافة اعلان

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13، وفي مرتفعات الشراة 24 - 10، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 25 - 13، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 18 درجة مئوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب عالميا ينتعش مدعوما بصفقات شراء قبيل قرار الفائدة المرتقب

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة وهذا مؤسف

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 29-10-2025

انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء

الطقس الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء

النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية

وظائف مدعوون لإجراء الفحص العملي - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعات حكومية، اليوم الأربعاء عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة

وظائف وظائف شاغرة في جامعات حكومية - تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة