الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء

الوكيل الإخباري-
يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة،و يكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13، وفي مرتفعات الشراة 24 - 10، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 25 - 13، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 18 درجة مئوية.