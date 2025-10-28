حماس: تأجيل تسليم جثة المحتجز الإسرائيلي بسبب الخروقات

الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس مساء الثلاثاء، إنها ستؤجل تسليم جثة أحد الجنود الإسرائيليين التي عُثر عليها خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع، بسبب الخروقات.

وأكدت الحركة في بيان أن التصعيد الإسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.