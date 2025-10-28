حماس: تأجيل تسليم جثة المحتجز الإسرائيلي بسبب الخروقات

وأكدت الحركة في بيان أن التصعيد الإسرائيلي سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، مما سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.
وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستسلم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين التي تم العثور عليها الثلاثاء في أحد مسارات الأنفاق بقطاع غزة، وذلك عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة غزة
-
الأونروا: 300 ألف طالب يستأنفون دراستهم عبر الانترنت في غزة
-
كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"
-
لجنة حماية الصحفيين تدعو واشنطن للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة
-
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة فورا
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. توزيع ملابس شتوية على النازحين في غزة
-
نتنياهو يقول إنه سيبحث مع المؤسسة الأمنية رد إسرائيل على "انتهاكات" حماس
-
إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر بمناطق سيطرتها