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مكتب نتنياهو ينفي تقارير إسرائيلية عن أن حماس ردت على مقترح وقف إطلاق النار

غزة
غزة
الأربعاء، 15-01-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حركة حماس لم ترد حتى الآن على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلافا للتقارير التي نشرت، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، أن حركة حماس أعطت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ ومن المقرر أن يطلع فريق التفاوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مستجدات المحادثات.

 
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