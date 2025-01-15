مكتب نتنياهو ينفي تقارير إسرائيلية عن أن حماس ردت على مقترح وقف إطلاق النار

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، أن حركة حماس أعطت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ ومن المقرر أن يطلع فريق التفاوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مستجدات المحادثات.
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