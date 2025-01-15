مكتب نتنياهو ينفي تقارير إسرائيلية عن أن حماس ردت على مقترح وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حركة حماس لم ترد حتى الآن على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلافا للتقارير التي نشرت، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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