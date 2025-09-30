نتنياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب بشأن غزة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيطلع حكومته على تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي عرضها الاثنين.

وقال نتنياهو بعيد وصوله إلى تل أبيب عائدا من الولايات المتحدة بحسب مقطع مصور نشره مكتبه، "توصلت في واشنطن إلى تفاهم مع الرئيس ترامب حول إطار عمل للإفراج عن جميع رهائننا (المحتجزين في قطاع غزة)، ولتحقيق كل أهداف الحرب التي حددناها".



وأضاف "سأقدم تقريرا أكثر تفصيلا إلى أعضاء الحكومة وأعضاء الحكومة" الأمنية.



وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.



توالت ردود الفعل الدولية على خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، التي ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.