نيويورك تايمز: هناك قلق أميركي من انسحاب نتنياهو من اتفاق غزة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هناك قلقا داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمال انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة أن الإستراتيجية الحالية هي محاولة نائب ترامب وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر منع نتنياهو من استئناف الحرب.



ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يعتقد حاليا أن قادة حماس مستعدون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود نفذته عناصر غير ملتزمة بتعليمات حركة حماس.



كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن ويتكوف وكوشنر يقران بأن الوضع حساس للغاية وبأن اتفاق غزة معرض لخطر الانهيار.