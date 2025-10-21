صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 3%

ووفق التقرير فإن الصندوق يشير إلى أن الأردن يواصل تسجيل أداء متوازن ومستقر بين الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أنه بعد تحقيق نمو حقيقي بقرابة 2.5% عام 2024، يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو إلى 2.7% في 2025، ثم إلى 3% في 2026، مدعومًا بزيادة النشاط في السياحة، والصادرات الصناعية، وتحويلات العاملين في الخارج.
