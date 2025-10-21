صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 3%

الوكيل الإخباري- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل بنسبة 0.1%، لتصل إلى 3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.9%، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خريف 2025"، الذي صدر الثلاثاء.

ووفق التقرير فإن الصندوق يشير إلى أن الأردن يواصل تسجيل أداء متوازن ومستقر بين الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.