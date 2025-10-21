الثلاثاء 2025-10-21 10:01 ص
 

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 3%

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
 
الثلاثاء، 21-10-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل بنسبة 0.1%، لتصل إلى 3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.9%، بحسب تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خريف 2025"، الذي صدر الثلاثاء.

اضافة اعلان


ووفق التقرير فإن الصندوق يشير إلى أن الأردن يواصل تسجيل أداء متوازن ومستقر بين الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وأوضح أنه بعد تحقيق نمو حقيقي بقرابة 2.5% عام 2024، يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو إلى 2.7% في 2025، ثم إلى 3% في 2026، مدعومًا بزيادة النشاط في السياحة، والصادرات الصناعية، وتحويلات العاملين في الخارج.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية 7 اصابات بحادث سير بين 3 مركبات على الصحراوي

5

منوعات موظف ينقذ سيدة من الدهس تحت القطار في مصر - فيديو

فل

منوعات الأمطار تجرف سيدة على كرسيها المتحرك وتثير موجة تعاطف في تركيا - فيديو

العاصمة عمان

أخبار محلية حل 41 جمعية خيرية في الأردن - اسماء

السودان

عربي ودولي طائرات مسيّرة تضرب منطقة مطار الخرطوم قبل إعادة افتتاحه

صندوق النقد الدولي

اقتصاد محلي صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 3%

طائرة مسيّرة

عربي ودولي الدفاعات الجوية الروسية تدمر 55 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية السير : حفاظاً على السلامة العامة تحويل السير في منطقة المحطة



 
 



الأكثر مشاهدة