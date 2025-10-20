بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال

ويؤكد عدد من أصحاب الصالونات أن ارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات، إلى جانب ضعف الإقبال، دفعهم إلى التخلي عن يوم الراحة الأسبوعي لتعويض جزء من الخسائر، مشيرين إلى أن استمرار العمل طوال الأسبوع أصبح ضرورة أكثر منه خيارًا.
ويرى عاملون في المهنة أن طبيعة عملهم الشاق تتطلب فترات راحة منتظمة، إلا أن الواقع المعيشي فرض نمطًا جديدًا من الالتزام بالعمل المستمر لتأمين متطلبات الحياة اليومية.
ويؤكد مختصون أن اختفاء “عطلة الحلاقين” يعكس سعي العاملين في هذا القطاع للحفاظ على استقرار دخلهم، حتى لو جاء ذلك على حساب الراحة الشخصية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام أصحاب المهن الصغيرة في السوق المحلي.
