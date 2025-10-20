الإثنين 2025-10-20 07:18 م
 

بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 20-10-2025 07:11 م
الوكيل الإخباري-  لم يعد يوم الاثنين عطلة أسبوعية للحلاقين في الأردن كما كان متعارفًا عليه لعقود، إذ باتت معظم صالونات الحلاقة تفتح أبوابها في جميع أيام الأسبوع، متأثرةً بالظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع المداخيل.اضافة اعلان


ويؤكد عدد من أصحاب الصالونات أن ارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات، إلى جانب ضعف الإقبال، دفعهم إلى التخلي عن يوم الراحة الأسبوعي لتعويض جزء من الخسائر، مشيرين إلى أن استمرار العمل طوال الأسبوع أصبح ضرورة أكثر منه خيارًا.

ويرى عاملون في المهنة أن طبيعة عملهم الشاق تتطلب فترات راحة منتظمة، إلا أن الواقع المعيشي فرض نمطًا جديدًا من الالتزام بالعمل المستمر لتأمين متطلبات الحياة اليومية.

ويؤكد مختصون أن اختفاء “عطلة الحلاقين” يعكس سعي العاملين في هذا القطاع للحفاظ على استقرار دخلهم، حتى لو جاء ذلك على حساب الراحة الشخصية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام أصحاب المهن الصغيرة في السوق المحلي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال

ب

أخبار محلية الملك يؤكد الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة

العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية.. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

خاص بالوكيل العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

ب

أخبار محلية 853 مستفيدا من "الإقراض الزراعي" في المفرق

الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا في الأردن

اقتصاد محلي الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخياً في الأردن

ل

أخبار محلية مجلس مفوضي العقبة يوقف قرار رد المبلغ المالي لمشروع بيع الاراضي

دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

أخبار محلية دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

ا

اقتصاد محلي من زوبعة إلى إعصار.. الذهب لا يعرف الهدوء في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة