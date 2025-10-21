الثلاثاء 2025-10-21 05:46 ص
 

إصابة 11 فلسطينيا باقتحام جيش الاحتلال لنابلس

الثلاثاء، 21-10-2025 05:25 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر الهلال الأحمر أن 11 فلسطينيا أصيبوا بجروح إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان
 
 
