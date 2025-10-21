الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجثمان الذي استعاده من المقاومة

05:23 ص

الوكيل الإخباري- كشف الجيش الإسرائيلي أن الجثمان الذي استعاده من المقاومة الفلسطينية هو للرائد احتياط تال حايمي.





وكانت المقاومة سلمت أمس الاثنين جثة إسرائيلي قتله جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع.