الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجثمان الذي استعاده من المقاومة

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجثمان الذي استعاده من المقاومة
الوكيل الإخباري-   كشف الجيش الإسرائيلي أن الجثمان الذي استعاده من المقاومة الفلسطينية هو للرائد احتياط تال حايمي.اضافة اعلان


وكانت المقاومة سلمت أمس الاثنين جثة إسرائيلي قتله جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع.
 
 
