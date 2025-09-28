واشنطن بوست تنشر تفاصيل لمقترح ترامب حول الحرب بغزة

05:24 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة واشنطن أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة يتضمن البدء بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد خطوط القتال في أماكنها مع الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غضون 48 ساعة. اضافة اعلان





وأضافت الواشنطن بوست أن مقترح ترامب يدعو لتدمير جميع أسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجومية، والعفو عن المسلحين الذين يلتزمون بالتعايش السلمي.

