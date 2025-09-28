واشنطن بوست تنشر تفاصيل لمقترح ترامب حول الحرب بغزة

وأضافت الواشنطن بوست أن مقترح ترامب يدعو لتدمير جميع أسلحة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الهجومية، والعفو عن المسلحين الذين يلتزمون بالتعايش السلمي.
