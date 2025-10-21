ترامب: لم يحن الوقت للتدخل عسكريا ضد حماس

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن عدداً من حلفاء الولايات المتحدة أبلغوه عن استعدادهم لدخول غزة بقوة عسكرية مكثفة وفرض السيطرة على حركة حماس، إذا استمرت الأخيرة في "سلوكها السيء" و"انتهاك الاتفاق" مع واشنطن.

