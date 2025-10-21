الثلاثاء 2025-10-21 05:20 م
 

ترامب: لم يحن الوقت للتدخل عسكريا ضد حماس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 21-10-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي   دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن عدداً من حلفاء الولايات المتحدة أبلغوه عن استعدادهم لدخول غزة بقوة عسكرية مكثفة وفرض السيطرة على حركة حماس، إذا استمرت الأخيرة في "سلوكها السيء" و"انتهاك الاتفاق" مع واشنطن.

وأوضح ترامب أنه أبلغ هذه الدول، إلى جانب إسرائيل، بأن "الوقت لم يحن بعد"، مشيراً إلى أن هناك أملاً في أن تغير حماس سلوكها، محذراً في الوقت ذاته من أن "نهاية حماس ستكون سريعة وعنيفة ووحشية" إذا لم تتصرف "على النحو الصحيح".

 
 
