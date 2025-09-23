الثلاثاء 2025-09-23 10:01 ص
 

29 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر الثلاثاء

الثلاثاء، 23-09-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-  استُشهد 29 فلسطينيًّا برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر الاثنين، بينهم 25 من مدينة غزة.اضافة اعلان


وذكرت "وفا" نقلًا عن مصادر طبية أن مستشفيَي الرنتيسي للأطفال، والعيون، خرجا عن الخدمة من جرّاء الاستهداف المستمر لمحيط المستشفيَين، إضافة إلى تدمير مركز صحيّ الإغاثة الطبية في مدينة غزة.

وأوضحت أن مستشفى الرنتيسي تعرّض للقصف المباشر قبل أيام، ما ألحق أضرارًا جسيمة به.

وأشارت إلى أن مستشفى العيون هو المستشفى العام الوحيد الذي يقدّم خدمات العيون في محافظة غزة، وكذلك مستشفى الرنتيسي بما يحتويه من خدمات لا تتوافر إلا في هذا المستشفى. 
 
 
