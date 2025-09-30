6 شهداء ومصابون في قصف غربي دير البلح

الوكيل الإخباري- قال مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى إن 6 استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل غربي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
