السبت 2025-12-13 03:35 م

دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة
دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة
السبت، 13-12-2025 03:14 م
الوكيل الإخباري-   قام علماء أحياء بدراسة المشاعر لدى النحل الطنان أصفر الذيل (Bombus terrestris)، مستخدمين منهجية علمية تعتمد على اختبار التحيّز في إصدار الأحكام.اضافة اعلان


قد يبدو النحل الطنان مرتاحًا بلا هموم وهو يتنقل بين الأزهار، إلا أن دراسة حديثة كشفت أن عالمه الداخلي أكثر تعقيدًا مما نتصور. فقد بحث علماء من الجامعة الطبية الجنوبية في مدينة قوانغتشو الصينية تأثير الحالة المزاجية الإيجابية لنحلة واحدة على المستعمرة بأكملها، وليس على عدد محدود من الحشرات فقط.

ودرّب الباحثون النحل الطنان على التمييز بين لونين، أحدهما يدل على وجود السكر والآخر على غيابه، ثم عرضوا عليهم ألوانًا وسطية وغير واضحة لاختبار كيفية تعاملهم مع المواقف الغامضة. وتبيّن أن النحل المتفائل اقترب من هذه الألوان بسرعة أكبر، بينما أظهر النحل الأقل ثقة سلوكًا أكثر حذرًا.

وفي تجربة أخرى، حصلت نحلة واحدة على قطرة من السكروز، ثم تفاعلت لفترة قصيرة مع نحلة "مراقِبة" لم تتلقَّ مكافأة. وتم هذا التلامس دون وجود روائح أو إضاءة أو إشارات أخرى، باستثناء سلوك النحلة التي تلقت المكافأة. ولوحظ أن النحل المراقِب بدأ يتصرف تجاه المحفزات الغامضة بالطريقة نفسها التي تصرفت بها النحلة المتفائلة.

وأظهرت النتائج أن الإدراك البصري لعب دورًا حاسمًا في انتقال هذه الحالة، إذ لم تظهر الاستجابة في الظلام، ما يشير إلى ارتباطها بارتفاع مستوى الدوبامين المرتبط بالمشاعر الإيجابية. وافترض الباحثون كذلك أن التوتر يمكن أن ينتقل بين أفراد المستعمرة بالطريقة نفسها.

وتحمل هذه النتائج أهمية تطبيقية للمناحل والمستعمرات المُدارة، حيث قد يكون توفير بيئة هادئة وخالية من التوتر عاملًا لا يقل أهمية عن التغذية الجيدة والرعاية الصحية.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

4

فيديو منوع متداول: القطط تكره الشتاء 😂!!

بلا

فيديو منوع أمطار الخير في رحاب المسجد الأقصى المبارك

"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

5غ

فيديو منوع أجمل ما قد تراه اليوم..أمطار الخير على الكعبة المشرفة

فاغف5غا

فيديو منوع ابن يحقق حلم والده أخيرًا.. بعد سنوات من الانتظار اصطحبه لأداء العمرة، فكانت هذه ردة فعله عند رؤية الكعبة ❤️

دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

منوعات دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"

أخبار محلية "الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"

386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين 386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة



 






الأكثر مشاهدة