70 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت 2025-09-06 01:03 ص
 

الجمعة، 05-09-2025 10:42 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية، استشهاد 70 مواطنا فلسطينياً في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وقالت المصادر إن 70 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم في معظم أنحاء قطاع غزة، مع استمرار عمليات قصف ونسف المنازل وخيام النازحين، وإطلاق الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين منتظري المساعدات.

وبينت المصادر أن من بين الشهداء، 8 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و9 شهداء متأثرين بإصاباتهم، و9 شهداء من منتظري المساعدات.
 
 
