70 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

وقالت المصادر إن 70 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم في معظم أنحاء قطاع غزة، مع استمرار عمليات قصف ونسف المنازل وخيام النازحين، وإطلاق الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين منتظري المساعدات.
وبينت المصادر أن من بين الشهداء، 8 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و9 شهداء متأثرين بإصاباتهم، و9 شهداء من منتظري المساعدات.
