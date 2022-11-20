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الأحد، 20-11-2022 08:55 ص

أبو السمن: حلول فورية على نزول صافوط خلال أسبوعين

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الوكيل الإخباري - رصد 
قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، إنه خلال 3 أيام سيتم تقديم نموذج اقتراحات حلول مرورية بشأن إجراء الأعمال اللازمة لتعزيز السلامة المرورية بفتحات التفاف نزول صافوط بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء.

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وأضاف أبو السمن عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أنه سيتم البدء بأعمال السلامة المرورية الفورية على نزول صافوط من 10 أيام إلى أسبوعين كحد أقصى.


وأشار أنه سيتم العمل على حلول مروية فورية منها وضع إشارة مرورية و "مطبات " وتركيب كاميرات على فتحات الالتفاف الممنوعة مشيراً أنه سيتم العمل أيضاً على حلول تنفذ خلال المدى البعيد .


وكان أبو السمن، أوعز بإجراء الأعمال اللازمة لتعزيز السلامة المرورية بفتحات التفاف نزول صافوط بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، والبدء بتنفيذها بشكل فوري.


 




 

 


 

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