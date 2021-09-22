أبو قديس يوجه مدير تربية بني عبيد للوقوف على شكوى مواطن - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد مدير تربية لواء بني عبيد في محافظة اربد ، الدكتور صايل الطيطي، أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس قام بتوجيهه لزيارة مدرسة ميسلون الأساسية في منطقة الحصن صباح اليوم الأربعاء للوقوف على شكوى من مواطن حطت عبر "برنامج الوكيل" .

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جاء ذلك ردا على شكوى مواطن على المدرسة حيث لفت أن حفيدته خرجت من الروضة التي تتبع المدرسة دون رقيب عليها ، الأمر الذي يهدد سلامة الأطفال ، منوها أنها كانت تتواجد خارج الروضة باكية.

ومن جهته أشار الطيطي الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، إلى أن هنالك كشف استلام وتسليم للأطفال ، منوهة أنه يتم إغلاق الباب على الأطفال ، لمنع خروج الأطفال .

ومن جهته أشارت مديرة المدرسة نوال البلص للإعلامي محمد الوكيل إلى أنه لا يتم خروج أي طفل إلا بعد قدوم ولي أمره وتسليم الطفل له من منطلق المسؤولية .

ومن جهتها أكدت والدة الطفلة أن ابنتها كانت تتواجد خارج الغرفة الصفية وليست خارج أسوار الروضة ، وطالبت المعلمة بضرورة التعامل مع طفلتها بطريقة ترغبها بالإقبال على الروضة .