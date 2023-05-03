أردني يسقط من الطابق الثالث في تركيا ووالدته تناشد بإخلائه إلى الأردن

الوكيل الإخباري - تعرض شاب أردني 30 عاما إلى حادث سقوط من الطابق الثالث باسطنبول في تركيا خلال رحلة قصدها في آخر يوم في رمضان وفق والدته .

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وقالت والدة الشاب في اتصال هاتفي مع "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن ابنها يعاني الآن من كسر في أقدامه و العمود الفقري إثر الحادث .



وناشدت الأم الجهات المعنية بإخلاء ابنها طبياً إلى الأردن وذلك لعدم قدرته على الحركة بسبب إصابته.



وفي التفاصيل ذكرت أن ابنها الوحيد سافر الى تركيا وخلال إقامته بأحد الفنادق، كان واقفاً بجانب شرفة الغرفة في الطابق الثالث حيث شعر بدوخة أدت إلى فقدانه التوازن ومن ثم سقوطه.



واضافت ان ابنها الوحيد لا زال يرقد بأحد المستشفيات الحكومية التركية ولا يقدرون على تحمل تكاليف النقل والإقامة ، في وقت ناشدت به بنقل ابنها بمكرمة ملكية لاستكمال علاجه في الأردن.

