الأربعاء 20-01-2021
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الأربعاء، 20-01-2021 10:29 ص

أشغال الكرك تدعو إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى

المهندس-رائد-الخطاطبة


الوكيل الإخباري – قال مدير أشغال محافظة الكرك المهندس رائد الخطاطبة، إن جميع الطرق سالكة في محافظة الكرك، مع بدء تساقط الثلوج في بعض المناطق. 
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وأوضح خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن مناطق المشيرفة ومؤتة والحوية، تشهد تساقطا للثلوج. 

وبين الخطاطبة أنه تم إعلان درجة الطوارئ القصوى، مشيرا إلى وجود 14 فرقة موزعة على مختلف مناطق المحافظة.  

ودعا الخطاطبة المواطنين والسائقين، إلى توخي الحذر خاصة في المناطق المنحدرة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.  


 




 

 


 

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