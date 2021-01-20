أمانة عمان والدفاع المدني للوكيل : جاهزون للتعامل مع اي طارئ خلال المنخفض

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم امانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ان سير العمليات من الامس كانت سهلة وسلسة خاصة في مناطق وسط البلد والدوار السابع والثامن .

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وقال الرحامنة ان هناك بعض التجمعات للمياه تم التعامل معها فورا واضاف ان هناك 2500 موظفا لتنفيذ خطة الطوارئ خلال المنخفض الجوي الحالي .

الى ذلك قال المقدم احمد الزيادات رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني ان التنسيق مستمر بين كل المؤسسات واضاف انه لغاية الان لم تنتج اي حوادث عن المنخفض الجوي الحالي مشيرا الى انه تم التعامل مع 1500 بلاغ حول حوادث عادية .



