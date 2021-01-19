صحة الكرك لـ الوكيل: 200 شخص سجلوا لأخذ لقاح كورونا اليوم

الوكيل الإخباري –

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قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة الكرك أيمن الطراونة، إن الإقبال جيد على أخذ لقاح كورونا في المحافظة.وأشار خلال حديثه لـ"برنامج الوكيل" مع الإعلامي محمد الوكيل عبر "راديو هلا" إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أن مركز المزار الشامل استقبل 102 شخصا يوم أمس الاثنين.ولفت إلى أن هناك مركزين في المحافظة لتلقي اللقاح؛ مركز المزار الشامل ومستشفى الأمير علي العسكري.وأوضح أن هناك 4 مراكز فرعية لم يتم تفعيلها لغاية اللحظة، بسبب عدم الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل لأخذ المطعوم.وكشف أن عدد المسجلين على المنصة اليوم وصل إلى 200 شخص.