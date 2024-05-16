أطباء الحساسية والمناعة: ارتفاع عدد مرضى الحساسية وزيادة حدتها في الأردن بعد جائحة كورونا

الوكيل الإخباري - رصد

كشف رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية الدكتور هاني عبابنة ارتفاع عدد مرضى الحساسية في الأردن بعد الإصابة بفيروس كورونا أو تلقي المضاد لفيروس كورونا مع زيادة حدة المرض وشدته.



وقال عبابنة، اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه يجب على مرضى الحساسية مراجعة أطباء الحساسية والمناعة قبل فصل الربيع وتفتح الأزهار وحبوب اللقاح وغبار الطلع بسبب انتشار أشجار الزيتون والأزهار خلال الفترة الحالية وانتقال حبوب اللقاح لمسافات كبيرة بفعل حركة الهواء.



وأضاف أنه يجب على الأشخاص إجراء فحوصات حساسية من خلال فحص خدش الجلد التحسسي لفحص حساسية الجسم لأي طعام أو روائح أو غيرها من الأمور التي تثير حساسية الشخص مما تسبب له العديد من ردود الفعل التحسسية قد تصل إلى الاختناق والصدمة المهددة للحياة.



وأشار عبابنة إلى أن هناك خطأ شائع في الأردن حول وجود إبرة حساسية، ويقوم أي شخص بشراء تلك الحقنة من أي صيدلية وهي في الحقيقة ليست لعلاج الحساسية وإنما إبرة كورتيزون تُباع على أنها إبرة حساسية ولها أعراض جانبية مؤثرة وتعطى في الولايات المتحدة وبريطانيا تحت إشراف طبي.



وبيّن أن الحل الأمثل للتعامل مع أمراض الحساسية هو مراجعة المريض للطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة وتناول الأدوية المناسبة للحالة المرضية.

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