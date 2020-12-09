أمام أمانة عمان .. إتلاف قضبان حديد لقطع شارع

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن أمانة عمان الكبرى ، بالوقوف على مشكلة جزيرة وسطية ، نتيجة لإتلاف قضبان حديد تفصل بين شارعين في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان .
وبين المواطن ، الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل " ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك جسر مشاة في المنطقة ، إلا أنه لا يتم الاستفادة منه ، حيث يقوم المواطنون ، بقطع الشارع بعد إتلاف تلك القضبان - يظهر ذلك من خلال صورة الخبر - .
وطالب الإعلامي محمد الوكيل ، أمانة عمان ، بالعمل على حلّ المشكلة ، تحسّبا من كــوارث مرورية.
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