الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

إلزام عضو مجلس أمة أسبق وآخر بدفع 200 ألف دينار

نقابة الأطباء تنعى طبيب الأطفال الشاب حازم القرالة

هام من التربية بشأن الرحلات المدرسية

3 طلبة أردنيين يشاركون بمشاريع في معرض سوفكس 2022

الملك يرعى انطلاق معرض العمليات الخاصة في سوفكس

سماوي مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

شركة SILVUS الأمريكية تستعرض منتجاتها في سوفكس 2022

الشمالي: الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

الثلاثاء، 01-11-2022 09:39 ص

ابو الراغب: المركز الاردني للتصميم سيكشف عن منتجات جديدة في سوفكس

11


الوكيل الإخباري -رصد
قال مدير المبيعات واستراتيجية الأعمال في المركز الاردني للتصميم والتطوير / جوو دبي المهندس راتب ابو الراغب إن معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2022 ينطلق بنسخته الـ 13 لأول مرة في العقبة لعرض منتجات حديثة بمشاركة 300 عارض من 38 دولة .

اضافة اعلان


وأضاف ابو الراغب اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن معرض سوفكس سيعرض 8 منتجات جديدة من تطوير المركز لمواكبة التحديات وتطور التهديدات الإرهابية منها ( آلية البرق، آلية الهجرس،آلية الطارق، ومنظار حراري جديد).


وأشار أن معرض سوفكس 2022 تم باكملة بكفاءات أردنية بمجالات جديدة منها الطائرات المسيرة والأمن السيبراني مع مشاركة 10 طلبة أردنيين. 


وأكد أن المعرض سينعكس على الحركة التجارية والسياحية الأردنية وذلك بزيارة أكثر من 8 آلاف زائر إلى معرض سوفكس في العقبة .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

3 طلبة أردنيين يشاركون بمشاريع في معرض سوفكس 2022

3

شركة SILVUS الأمريكية تستعرض منتجاتها في سوفكس 2022

2

كاسوتك: تعزيز صورة الأردن على المستوى العالمي من خلال المشاركة في سوفكس

0L5A0180

الأشغال: إحالة عطاء صيانة طريق الحزام الدائري خلال شهرين

2222222

مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ينفي تسجيل وفاة جديدة بحادث حافلة طلاب الزرقاء

resize

هل تزيد "أول شتوة" من انتاج زيت الزيتون؟ اتحاد المزارعين يجيب