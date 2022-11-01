ابو الراغب: المركز الاردني للتصميم سيكشف عن منتجات جديدة في سوفكس

الوكيل الإخباري -رصد

قال مدير المبيعات واستراتيجية الأعمال في المركز الاردني للتصميم والتطوير / جوو دبي المهندس راتب ابو الراغب إن معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2022 ينطلق بنسخته الـ 13 لأول مرة في العقبة لعرض منتجات حديثة بمشاركة 300 عارض من 38 دولة .

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وأضاف ابو الراغب اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن معرض سوفكس سيعرض 8 منتجات جديدة من تطوير المركز لمواكبة التحديات وتطور التهديدات الإرهابية منها ( آلية البرق، آلية الهجرس،آلية الطارق، ومنظار حراري جديد).



وأشار أن معرض سوفكس 2022 تم باكملة بكفاءات أردنية بمجالات جديدة منها الطائرات المسيرة والأمن السيبراني مع مشاركة 10 طلبة أردنيين.



وأكد أن المعرض سينعكس على الحركة التجارية والسياحية الأردنية وذلك بزيارة أكثر من 8 آلاف زائر إلى معرض سوفكس في العقبة .

