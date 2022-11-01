الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

إلزام عضو مجلس أمة أسبق وآخر بدفع 200 ألف دينار

نقابة الأطباء تنعى طبيب الأطفال الشاب حازم القرالة

هام من التربية بشأن الرحلات المدرسية

3 طلبة أردنيين يشاركون بمشاريع في معرض سوفكس 2022

الملك يرعى انطلاق معرض العمليات الخاصة في سوفكس

سماوي مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

شركة SILVUS الأمريكية تستعرض منتجاتها في سوفكس 2022

الشمالي: الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

الثلاثاء، 01-11-2022 11:25 ص

3 طلبة أردنيين يشاركون بمشاريع في معرض سوفكس 2022

4


الوكيل الإخباري - رصد
قال عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك الدكتور موفق العتوم إن 3 طلبة خريجين من جامعة اليرموك يشاركون بمشاريعهم التخرج في سوفكس 2022 .

اضافة اعلان


وأضاف العتوم اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن كلية الحجاوي للهندسة تقدمت بـ 13 مشروع للمشاركة في سوفكس 2022 حيث تم ترشيح 3 مشاريع منهم من خلال لجان من إدارة سوفكس.


من جهة أخرى قال الطالب إياس أبو موسى من تخصص هندسة الإلكترونيات إنه شارك بمشروع تخرجه في معرض سوفكس وهو عبارة عن جهاز يتعرف على السوائل عن طريق امتصاصها للضوء .


أما المشروع الثاني المشارك في سوفكس 2022 للطالبة سلسبيل حسينات من تخصص هندسة الاتصالات وهو عبارة عن نظام مراقبة عن بعد لمرضى الأرق الذين يعانون من اضطرابات في النوم وذلك لمعرفة إذا عانى المريض من انقطاع في الاكسجين أثناء النوم .

والمشروع الثالث للطالب محمد الجوابرة هو عبارة عن جهاز تتبع حركة الأشخاص واسقاطها على نظام الـ 3D ضمن الواقع الإفتراضي والتي تستخدم في الألعاب الإلكترونية والأفلام .

انطلق معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2022 اليوم الثلاثاء بنسخته الـ 13 لأول مرة في العقبة لعرض منتجات حديثة بمشاركة 300 عارض من 38 دولة .

 

 صورة الطالب إياس أبو موسى 

 


صورة الطالبة سلسبيل حسينات


صورة الطالب محمد الجوابرة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

شركة SILVUS الأمريكية تستعرض منتجاتها في سوفكس 2022

2

كاسوتك: تعزيز صورة الأردن على المستوى العالمي من خلال المشاركة في سوفكس

11

ابو الراغب: المركز الاردني للتصميم سيكشف عن منتجات جديدة في سوفكس

0L5A0180

الأشغال: إحالة عطاء صيانة طريق الحزام الدائري خلال شهرين

2222222

مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ينفي تسجيل وفاة جديدة بحادث حافلة طلاب الزرقاء

resize

هل تزيد "أول شتوة" من انتاج زيت الزيتون؟ اتحاد المزارعين يجيب

أخبار متعلقة
11

ابو الراغب: المركز الاردني للتصميم سيكشف عن منتجات جديدة في سوفكس