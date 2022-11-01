3 طلبة أردنيين يشاركون بمشاريع في معرض سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - رصد

قال عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك الدكتور موفق العتوم إن 3 طلبة خريجين من جامعة اليرموك يشاركون بمشاريعهم التخرج في سوفكس 2022 .

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وأضاف العتوم اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن كلية الحجاوي للهندسة تقدمت بـ 13 مشروع للمشاركة في سوفكس 2022 حيث تم ترشيح 3 مشاريع منهم من خلال لجان من إدارة سوفكس.



من جهة أخرى قال الطالب إياس أبو موسى من تخصص هندسة الإلكترونيات إنه شارك بمشروع تخرجه في معرض سوفكس وهو عبارة عن جهاز يتعرف على السوائل عن طريق امتصاصها للضوء .



أما المشروع الثاني المشارك في سوفكس 2022 للطالبة سلسبيل حسينات من تخصص هندسة الاتصالات وهو عبارة عن نظام مراقبة عن بعد لمرضى الأرق الذين يعانون من اضطرابات في النوم وذلك لمعرفة إذا عانى المريض من انقطاع في الاكسجين أثناء النوم .



والمشروع الثالث للطالب محمد الجوابرة هو عبارة عن جهاز تتبع حركة الأشخاص واسقاطها على نظام الـ 3D ضمن الواقع الإفتراضي والتي تستخدم في الألعاب الإلكترونية والأفلام .



انطلق معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2022 اليوم الثلاثاء بنسخته الـ 13 لأول مرة في العقبة لعرض منتجات حديثة بمشاركة 300 عارض من 38 دولة .

صورة الطالب إياس أبو موسى



صورة الطالبة سلسبيل حسينات







صورة الطالب محمد الجوابرة









