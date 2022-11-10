احتراق مركبة شحن محملة بـ 8 مركبات على طريق البحر الميت - صور

الوكيل الاخباري - رصد

تعاملت الدوريات الخارجية مع حريق مركبة شحن محملة بـ 8 مركبات على طريق البحر الميت بعد محطة الموجب السفلي صباح اليوم.



وأضاف النقيب عامر صمادي ضابط عمليات الدوريات الخارجية اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن مقطورة الناقلة احترقت بالكامل بالإضافة إلى 7 مركبات باستثناء مركبة واحدة من الحمولة منوها أن الحادث وقع الساعة 8:15 .

اضافة اعلان



ونوه أنه تم إطفاء الحريق وفصل رأس المقطورة والعمل على إخراج الناقلة من الشارع العام من خلال الدوريات الخارجية التي تم إرسالها إلى الموقع .





