الأجواء الشتائية تسعد الأردنيين

الوكيل الإخباري - شهدت المملكة ، خلال اليومين الماضييــن ، أمطارا غزيرة ، مصحوبة بالرعد ، الأمر الذي رفع وتيرة الأمل والتفاؤل لدى الأردنيين ، داعين الله عزّوجل أن تكون هذه الأمطار سقيا رحمة .

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"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، خصصّ حلقة اليوم الخميس ، لرصد مدى سعادة المواطنين ، نتيجة للأجواء الشتائية الماطرة ، كلّ في مكانه .

واستقبل البرنامج رسائل صوتية ، اتصفت بخفة الظلّ الأردنية ، على وقع سقوط الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة، عدت عن تواصل أردنيين من الخارج.

وعلى وقع تلك الرسائل التي كانت بمثابة "جرعة تفاؤل" واضحة ، دون ذكر لجائحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين ، كان هنالك أزمات مرورية في كثير من المناطق.

الإعلامي محمد الوكيل ، تواصل مع أحد سائقي التكاسي في العاصمة عمان ، بعد ان قام بإرسال رسالة صوتية.

وقد أضفى سائق التكسي ، على البرنامج نوعا من السعادة والفرح ، بالرغم من مخالفته من إحدى دوريات السير.

وناشد مواطنون ، بتوخي الحيطة والحذر عند السير ، نتيجة للانزلاقات المرورية ، وتشكّل الضباب في غالبية المناطق .

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