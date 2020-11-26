الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

أسعار الذهب الخميس 26/11/2020

الأجواء الشتائية تسعد الأردنيين

بيان هام من وزارة التربية حول طلبة المدارس

وفيات الخميس 26/11/2020

أميركا تفرض كفالة مالية على زوارها من دول آسيوية وإفريقية

تحديد آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية -رابط

أمطار غزيرة واحتمالية سقوط البرد

اليرموك ترشح 50 طالباً للمشاركة في دورات تدريبية حول التعلم الإلكتروني

ضبط 16 سلاحاً نارياً ثمانية منها أوتوماتيكية

الخميس، 26-11-2020 10:04 ص

بعيدا عن فيروس كورونا

الأجواء الشتائية تسعد الأردنيين

نك
أمطار في أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - شهدت المملكة ، خلال اليومين الماضييــن ، أمطارا غزيرة ، مصحوبة بالرعد ، الأمر الذي رفع وتيرة الأمل والتفاؤل لدى الأردنيين ، داعين الله عزّوجل أن تكون هذه الأمطار سقيا رحمة .

اضافة اعلان
 

"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، خصصّ حلقة اليوم الخميس ، لرصد مدى سعادة المواطنين ، نتيجة للأجواء الشتائية الماطرة ، كلّ في مكانه .

 

واستقبل البرنامج رسائل صوتية ، اتصفت بخفة الظلّ الأردنية ، على وقع سقوط الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة، عدت عن تواصل أردنيين من الخارج.

 

وعلى وقع تلك الرسائل التي كانت بمثابة "جرعة تفاؤل" واضحة ، دون ذكر لجائحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين ، كان هنالك أزمات مرورية في كثير من المناطق.

 

الإعلامي محمد الوكيل ، تواصل مع أحد سائقي التكاسي في العاصمة عمان ، بعد ان قام بإرسال رسالة صوتية.

 

وقد أضفى سائق التكسي ، على البرنامج نوعا من السعادة والفرح ، بالرغم من مخالفته من إحدى دوريات السير.

 

وناشد مواطنون ، بتوخي الحيطة والحذر عند السير ، نتيجة للانزلاقات المرورية ، وتشكّل الضباب في غالبية المناطق .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طؤ

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعرض لغيبوبة في عمان

قسم

أردنيون مستاؤون من إجراءات الصحة في التعامل مع كورونا

يبكي

مصطفى أبكى الأردنيين عبر برنامج الوكيل - فيديو

اهل الخير

في زمن قياسي .. فزعة أردنية لمساعدة مواطنين تواصلا مع برنامج الوكيل

ترقب

الشاب عبد الرحمن ينال إعجاب الأردنيين لجمال صوته - فيديو

سوق

سوق الحمام .. تجمعات مستفزة لمواطنين

أخبار متعلقة
ترقب

الشاب عبد الرحمن ينال إعجاب الأردنيين لجمال صوته - فيديو

من

بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

أمطار

الأرصاد للوكيل : المملكة ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي - فيديو

1

شكوى من تزاحم مواطنين في باص عمان