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الإثنين، 23-11-2020 10:16 ص

تعهد "راديو هلا" لإنتاج أغنية له

الشاب عبد الرحمن ينال إعجاب الأردنيين لجمال صوته - فيديو

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الوكيل الإخباري - خــرج "برنامج الوكيل" ، الإثنين ، عن المألوف من خلال استقبال رسائل صوتية عبر "الوتساب" ، لمواطنين من مختلف مناطق المملكة ، معبّرين عن تفاؤلهم ، بالرغم من جائحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين.

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الإعلامي محمد الوكيل ، وعبر البرنامج ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا " ، استطاع أن يٌبدد حالة الاستياء عن كثير من المستمعين ، وإعطائهم "جرعة تفاؤل" ، على وقع معاناة كثيرين جرّاء الجائحة .

 

الرسائل الصوتية ، انهالت على البرنامج في زمن قياسي ، حيث أبدوا سعادتهم حيال حلقة اليوم ، والابتعاد عن القضايا والمشاكل .

 

عبد الرحمن صوت شجي يلامس القلوب 

وقد كان للشاب عبد الرحمن ، مساحة واسعة من حلقة اليوم ، نتيجة لصوته الرائع ، الذي نال إعجاب الأردنيين ، حيث استطاع ملامسة القلوب والعقول ، بعاطفته التي بدت واضحة ، حيث قام بإرسال أغنية له عبر رسالة صوتية ، ما حدا بالوكيل التواصل معه ، وإبداء إعجابه بالشاب، والاستماع إلى صوته .

 

من منطقة الصفاوي، بالقرب من الحدود الأردنية العراقية ، وخلال رعيه للأغنام ، تمكّن "عبد الرحمن" ، من غناء عدد من "الشيلات" ، الأمر الذي أسعد مستمعي البرنامج لسماع صوته - التسجيل الصوتي آخــر الخبر - .

 

وقد تعهّد الإعلامي الوكيل ، بإنتاج أغنية خاصة له من خلال "راديو هلا" ، بالتعاون مع الفنان الأردني حسام اللوزي ، حيث تواصل الأخير مع البرنامج ، من أجل الاستماع لـ "عبد الرحمن" ، وقد أبدى إعجابه به ، وبمقدرته على الغناء بطريقة عفوية. 

 

 


 

 

 

 

 


 




 

 


 

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