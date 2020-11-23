الشاب عبد الرحمن ينال إعجاب الأردنيين لجمال صوته - فيديو

الوكيل الإخباري - خــرج "برنامج الوكيل" ، الإثنين ، عن المألوف من خلال استقبال رسائل صوتية عبر "الوتساب" ، لمواطنين من مختلف مناطق المملكة ، معبّرين عن تفاؤلهم ، بالرغم من جائحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين.

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الإعلامي محمد الوكيل ، وعبر البرنامج ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا " ، استطاع أن يٌبدد حالة الاستياء عن كثير من المستمعين ، وإعطائهم "جرعة تفاؤل" ، على وقع معاناة كثيرين جرّاء الجائحة .

الرسائل الصوتية ، انهالت على البرنامج في زمن قياسي ، حيث أبدوا سعادتهم حيال حلقة اليوم ، والابتعاد عن القضايا والمشاكل .

عبد الرحمن صوت شجي يلامس القلوب

وقد كان للشاب عبد الرحمن ، مساحة واسعة من حلقة اليوم ، نتيجة لصوته الرائع ، الذي نال إعجاب الأردنيين ، حيث استطاع ملامسة القلوب والعقول ، بعاطفته التي بدت واضحة ، حيث قام بإرسال أغنية له عبر رسالة صوتية ، ما حدا بالوكيل التواصل معه ، وإبداء إعجابه بالشاب، والاستماع إلى صوته .

من منطقة الصفاوي، بالقرب من الحدود الأردنية العراقية ، وخلال رعيه للأغنام ، تمكّن "عبد الرحمن" ، من غناء عدد من "الشيلات" ، الأمر الذي أسعد مستمعي البرنامج لسماع صوته - التسجيل الصوتي آخــر الخبر - .

وقد تعهّد الإعلامي الوكيل ، بإنتاج أغنية خاصة له من خلال "راديو هلا" ، بالتعاون مع الفنان الأردني حسام اللوزي ، حيث تواصل الأخير مع البرنامج ، من أجل الاستماع لـ "عبد الرحمن" ، وقد أبدى إعجابه به ، وبمقدرته على الغناء بطريقة عفوية.







