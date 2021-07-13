الأمانة لـبرنامج الوكيل : تمديد ساعات عمل باصات عمان حتى الـ 10 مساءً

الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان الكبرى ، المهندس خالد ابو عليم ، أنه سيتم العمل على تمديد ساعات العمل لـباصات عمان لتصبح حتى الساعة الـ10 مساءً، اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد تمديد ساعات التجوّل الليلي ، عقب تحسّن الوضع الوبائي الراهن .

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وفي سياق منفصل تحدّث أبو عليم خلال حديثه عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، عن مجمع رغدان (11 دونم) أو ما يسمى بـ "مجمع المحطة"، حيث أوضح أن هنالك مشروعا لإعادة تأهيل المجمع، لتطويره ، وتنظيم عملية البيع والشراء ، لغايات تحسين مظهره خدمة للمواطنين.

وأشار للإعلامي محمد الوكيل إلى أن الأمانة تعتزم التطوير ، من خلال مشاريع متكاملة داخل وخارج حدود مجمع المحطة، قال " نسعى للحفاظ على أرزاق الباعة من خلال الأعمال التنظيمية ".

وبشأن مجمع رغدان السياحي ، بين أن هنالك مقترحات لإعادة تشغيله ، لكونه لتخفيف الأزمات الحاصلة على وسائل النقل.

" سيتم رفع نسبة تحميل الركاب حتى 100% في وسائل النقل العام ، في حال استمرار استقرار الوضع الوبائي الراهن ، وفق الخطّة الحكومية ، وذلك بداية شهر أيلول (9) القادم " ، وفق أبو عليم.

جاء ذلك ردّا على شكاوى من مواطنين لـ"برنامج الوكيل ".