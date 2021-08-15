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التسجيل عبر المنصة شرط الالتحاق بالفاقد التعليمي عدا اليوم وغدا

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التربية : تفعيل رابط نتائج التوجيهي الساعة العاشرة صباح غد - رابط

الأحد، 15-08-2021 10:02 ص

التسجيل عبر المنصة شرط الالتحاق بالفاقد التعليمي عدا اليوم وغدا

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الوكيل الإخباري - على ضوء تساؤلات وردت "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" حول إمكانية طلبة المدارس الالتحاق ببرنامج الفاقد التعليمي، دون التسجيل عبر المنصة الخاصة فقد أوضح الإعلامي محمد الوكيل ، أنه يمكن ذلك اليوم الأحد وغدا الاثنين فقط .

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وخصص الإعلامي محمد الوكيل ، حلقة اليوم للوقوف على آراء أولياء الأمور حيال خطة الحكومة ، قبل العودة إلى المدارس في الأول من أيلول القادم .

 

وقد لاقى البرنامج الترحيب الشعبي حيال ذلك ، ليكون بمثابة "تجربة " لقياس مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية نتيجة جائحة كورونا.

 

ويشترط للالتحاق ببرنامج الفاقد التعليمي التسجيل عبر المنصة الخاصة لذلك ، عدا عن اليوم وغدا الإثنين ، وفق قرار وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد أبو قديس.

 

 

 




 

 


 

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