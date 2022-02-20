التعليم العالي: مهلة أخيرة حتى الثالثة عصر اليوم لتسديد رسوم القبول الموحد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب أن 13240 طالب وطالبة قدموا طلبات القبول الموحد ، منهم 11783 طالب وطالبة سددوا رسوم القبول الموحد وتم استكمال طلباتهم .



وأضاف عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" اليوم الأحد أن الوزارة منحة الطلبة الذين لم يسددوا طلبات الإلتحاق بالجامعات ويبلغ عددهم 1457 طالب وطالبة مهلة أخيرة حتى الثالثة عصر اليوم لتسديد رسوم القبول الموحد .



وقال " اعتباراً من الأحد الموافق 27 / 2 / 2022 يبدأ التدريس في الجامعات و الكليات الرسمية ثم بتاريخ 6 / 3 / 2022 يبدأ التدريس في الجامعات والكليات الخاصة، الأمور مطمئنة والحمد لله نسبة الحصول على جرعتي المطعوم بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة البالغ عددهم أكثر من (377) ألف شخص تجاوزت 97%".



وانتهت الفترة الرسمية لتقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021 / 2022، منتصف ليل السبت / الأحد.