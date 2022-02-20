الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

السير: الكثافة المرورية في العاصمة بسبب عودة المدارس والضباب

وفيات الأحد 20-2-2022

نشرة توعوية حول الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

الحكومة تفاوض حول أسعار الكهرباء من الطاقة المتجددة

الكباريتي: يجب التريث قبل اتخاذ قرارات تعرقل حركة النشاط التجاري

التعليم العالي: مهلة أخيرة حتى الثالثة عصر اليوم لتسديد رسوم القبول الموحد

التربية : العودة الآمنة للمدارس مرهونة بالإلتزام في البروتوكول الصحي

حجاوي: نتوقع انحسار موجة كورونا قبل رمضان

الوكيل ينشر البروتوكول الصحي المعتمد للفصل الدراسي الثاني

مدعوون لإجراء مقابلات للتعيين في الطيران المدني - أسماء

الأحد، 20-02-2022 09:16 ص

التعليم العالي: مهلة أخيرة حتى الثالثة عصر اليوم لتسديد رسوم القبول الموحد

التعليم العالي٢


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 

اضافة اعلان

 أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب أن 13240 طالب وطالبة قدموا طلبات القبول الموحد ، منهم 11783 طالب وطالبة سددوا رسوم القبول الموحد وتم استكمال طلباتهم .

وأضاف عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" اليوم الأحد أن الوزارة منحة الطلبة الذين لم يسددوا طلبات الإلتحاق بالجامعات  ويبلغ عددهم 1457 طالب وطالبة مهلة أخيرة حتى الثالثة عصر اليوم لتسديد رسوم القبول الموحد .

وقال " اعتباراً من الأحد الموافق 27 / 2 / 2022 يبدأ التدريس في الجامعات و الكليات الرسمية ثم بتاريخ 6 / 3 / 2022 يبدأ التدريس في الجامعات والكليات الخاصة، الأمور مطمئنة والحمد لله نسبة الحصول على جرعتي المطعوم بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة البالغ عددهم أكثر من (377) ألف شخص تجاوزت 97%".


وانتهت الفترة الرسمية لتقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس  لطلبة الدورة التكميلية  للعام الجامعي 2021 / 2022، منتصف ليل السبت / الأحد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
سير

السير: الكثافة المرورية في العاصمة بسبب عودة المدارس والضباب

طلبة

التربية : العودة الآمنة للمدارس مرهونة بالإلتزام في البروتوكول الصحي

علم الاردن

حجاوي: نتوقع انحسار موجة كورونا قبل رمضان

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

0L5A0330

النقل البري: لا تعديل على اجور النقل العام في 2022

علم الاردن

مرصد الزلازل يوضح حول أقوى زلزال شهده الأردن منذ 100 عام