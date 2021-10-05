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التنمية لـ برنامج الوكيل : التعامل مع مراكز ذوي الاحتياجات كباقي القطاعات الأكثر تضررا

الثلاثاء، 05-10-2021 09:33 ص

التنمية لـ برنامج الوكيل : التعامل مع مراكز ذوي الاحتياجات كباقي القطاعات الأكثر تضررا

برق الضمور


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور إن الإجراءات التخفيفية على المؤسسات والمراكز تمت من خلال برنامج استدامة وبرنامج تعافي وتقديم قروض لهم من قبل البنك المركزي.

وأضاف الضمور اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" بشأن مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة أن الوزارة لا يمكنها اتخاذ إجراء غير تشريعي للتخفيف عن أعبائهم منوها أنه سيتم التعامل مع القطاع كباقي القطاعات. 

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وكان قد ناشد مواطن صاحب مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بإجراءات تخفيفية إثر الأضرار التي التحقت بهم بسبب جائحة كورونا.



 




 

 


 

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