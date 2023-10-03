الجامعة الأردنية: نقل طالبات من سكن الزهراء الداخلي إلى سكن الأندلس جراء أعمال صيانة

الوكيل الاخباري - خاص

قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور صفوان الشياب إنه تم تشكيل لجان هندسية لإجراء صيانة للسكنات الداخلية في الجامعة ضمن مشروع صيانة مرافق الجامعة الأردنية .

اضافة اعلان



وأضاف الشياب اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أنه تم نقل الطلبة من سكن الزهراء الذي سيتم إجراء الصيانة له إلى سكن الأندلس متوقعاً أن تستغرق أعمال الصيانة لسكن الزهراء 3 أشهر.



ولفت أن أي طالبة لم يتوفر لها شاغر في سكن الأندلس سيتم إيجاد لها شاغراً بسكنات اخرى ومن الممكن نقلها إلى السكنات الدولية في داخل الجامعة.

وقال إن الطاقة الاستيعابية للسكنات الداخلية لكل من سكن الزهراء و الأندلس تصل إلى 680 طالبة و 214 طالبة للسكنات الدولية.



ونوه أن صيانة السكنات الداخلية في الجامعة الأردنية ضمن مشروع صيانة كافة مرافق الجامعة قائلاً إن مشروع الصيانة قارب على الانتهاء بعد أن تم إجراء صيانة للقاعات الدراسية .



واشتكى عدد من طالبات المحافظات القاطنين في السكنات الداخلية نقلهم من سكن الزهراء إلى سكن الأندلس بسبب أعمال صيانة علماً أن دوام الجامعات الحكومية سيبدأ الأحد القادم الموافق 8 تشرين الأول .