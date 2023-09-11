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الإثنين، 11-09-2023 09:41 ص

الخارجية تتابع آلية عودة عائلة أردنية متواجدة في مناطق الحرب بالسودان

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - رصد
قالت المواطنة ريم عثمان المتواجدة مع أسرتها المكونة من 4 أفراد في مناطق الحرب داخل منطقة دارفور بالسودان إنهم لا يمكنهم مغادرة المنطقة لغاية نهاية الشهر الحالي بسبب الحرب والأحوال الجوية . 

وأضافت عثمان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن مغادرة المنطقة المتواجدين فيها الآن يعتبر خطر لذلك يصعب عليهم الخروج خلال الفترة الحالية.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي أن الأردن من أول الدول التي بادرت بإجلاء مواطنيها وجنسيات أخرى من 36 دولة منذ اندلاع الحرب في السودان .

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وأضاف المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الوزارة من خلال غرفة العمليات ستتواصل مع العائلة المتواجدة في دارفور والتنسيق لغايات الاجلاء اذا رغبوا بالعودة للأردن.

وأكد أنه سيتم البحث في سبل تأمين العائلة الأردنية وعودتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن بأسرع وقت ممكن  .

علما أن العائلة  مكونة من المواطنة "ريم عثمان" وزوجها "صالح عثمان" وطفلتها "ندى عثمان" وطفلها "احمد عثمان" .


وكانت رانيا عثمان اتصلت عبر برنامج الوكيل وناشدت بإعادة عائلة اختها من السودان بعد انقطاع الاتصال بهم منذ 20 يوماً حيث استطاع برنامج الوكيل التواصل مع العائلة على الهواء مباشرة والاطمئنان على حالتهم.


 




 

 


 

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