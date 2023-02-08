الخارجية: لا مستجدات بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا

الوكيل الإخباري - رصد

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الخارجية لم تصل لغاية الآن إلى أي مستجد بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا .



وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء أن المواطن الأردني الثالث الذي تم إنقاذه من تحت الأنقاض في تركيا أنه بحالة صحية جيدة .



وأشار إلى وجود صعوبة بالتواصل مع الأردنيين في سوريا وذلك بسبب الأعطال في شبكات الاتصال .



ونوه أن الوزارة عملت على زيادة أرقام الخطوط الساخنة لاستقبال أي ملاحظات من الأردنيين في سوريا و تركيا .

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