الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تستجيب لمناشدة أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

الخارجية: لا مستجدات بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا

بورصة اسطنبول تقرر تعليق التداولات

الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا

أمين عمان: جميع الطرق سالكة باستثناء بعض الشوارع الفرعية في صويلح والجبيهة وتلاع العلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 130 ألف دينار لمراكز التدريب المهني

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 105 مليون م٣ بنسبة 38%

استقرار أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 08-02-2023 11:49 ص

الخارجية: لا مستجدات بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا

الخارجية


الوكيل الإخباري - رصد 
قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إن الخارجية لم تصل لغاية الآن إلى أي مستجد بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا .

وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء أن المواطن الأردني الثالث الذي تم إنقاذه من تحت الأنقاض في تركيا أنه بحالة صحية جيدة .

وأشار إلى وجود صعوبة بالتواصل مع الأردنيين في سوريا وذلك بسبب الأعطال في شبكات الاتصال .

ونوه أن الوزارة عملت على زيادة أرقام الخطوط الساخنة لاستقبال أي ملاحظات من الأردنيين في سوريا و تركيا .

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e34f020c50d

الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا

٢

أمين عمان: جميع الطرق سالكة باستثناء بعض الشوارع الفرعية في صويلح والجبيهة وتلاع العلي

320221510623810286482

وزير الأشغال: التراكمات الثلجية في عجلون وجرش تراوحت بين 15-20 سم

سير

السير: تم التعامل مع مركبات معطلة في بعض شوارع عمان

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

0L5A0324

خبير يوجه السائقين باتباع هذه الإرشادات أثناء الانزلاقات

أخبار متعلقة
63e34f020c50d

الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا