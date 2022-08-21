الخرابشة: 700 ألف راكب استخدموا باص عمان في أقل من شهر

الوكيل الاخباري - رصد أكد المهندس رياض الخرابشة المدير التنفيذي للنقل والمشاريع في أمانة عمان الكبرى أن 700 ألف راكب استخدم حافلات رؤية عمان منذ بداية شهر آب الحالي ولغاية أمس السبت .

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وأضاف الخرابشة اليوم الأحد خلال "برنامج الوكيل"، الذي يبث عبر "راديو هلا" أن التغيرات الجديدة على مسار باص عمان نفذت بحسب اختبارات تقنية وواقعية.



وأشار أن التغيرات الجديدة كانت على خط يسلك من صويلح إلى منطقة رأس العين منوهاً أن الخط الثاني يسلك من صويلح وإلى منطقة المحطة.



وتابع " أن واقع المدينة تغير مما يستدعي إجراء تعديلات على خط باص عمان ".



وحول خط منطقة الكمالية تابع "أن باص عمان لا يخدم خط الكمالية إلى منطقة المحطة والعكس منوهاً أن منطقة الكمالية يغطيها 40 مركبة "سرفيس" .



ووردت عدة شكاوى من مواطنين بشأن التغيرات الجديدة على مسار باص عمان.

