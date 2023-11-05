الدبوبي : إسرائيل ستخسر وهذا موعد نهاية الحرب

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الاسرائيلية العميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي استمرار الحرب على غزة حتى بداية السنة القادمة .



وقال الدبوبي اليوم الاحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، ان ما يحدث الان من قصف عنيف على قطاع غزة سببه " هستيريا " يعيشها الاحتلال ، مشيراً ان سلاحهم جبان يلقي القنابل ويهرب من المعركة فقتال المعارك هو على الارض وما يحدث قمة في الجبن .



واضاف الدبوبي ان العملية العسكرية على غزة ستحتاج الى اشهر واسرائيل ستستخدم استراتيجية "زحف السلحفاة" كونها تعلم ان هناك مقاومة كبيرة من المقاومة على الارض وفي حال دخولها برياً الى القطاع ستتكبد خسائر كبيرة .



وحول اخر التحليلات العسكرية على الارض - مع استمرار العملية البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة - اضاف الدبوبي - ان جيش الاسرائيلي يجب ان ينفذ مهمته التي طلبتها منه القيادة السياسية .



ولفت ان رجال المقاومة مصممين على القتال ولم يبقى امامهم سوى الشهادة ،حيث يملك رجال المقاومة العقيدة وحب الانتقام للشهداء والمصابين وستخسر اسرائيل في نهاية الامر وسيعود جنود الاحتلال الى بيوتهم بالنعوش .



واردف الدبوبي ان جيش الاحتلال يريد تطويق القطاع من جميع الجهات والقتال داخل غزة وهذا ما سيوقع الخسائر الكبيرة بقوات الاحتلال حيث ستكون المعركة من مسافة الصفر وعندها سيخسر الاحتلال سلاح الطيران والمدفعية .



وبين الدبوبي ان جيش الاحتلال اخطأ في حساباته والمجاهدين المتواجدين داخل الخنادق للدفاع عن غزة هم مشروع شهداء حيث هناك من 15 - 20 الف مجاهد في غزة وهم في منتهى الرجولة والبطولة .



واضاف الدبوبي انه لغاية الان النصر على الارض بنسبة 70 % لرجال المقاومة وهذا فشل ذريع للقوات الاسرئيلية .

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