الزراعة ترد على شكوى تاجر من عدم إدخال مستوردات الموز - فيديو

الوكيل الإخباري - أوضح مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة ، الدكتور أيمن السلطي ، أنه تم منع إدخال محصول "الموز الإكوادوري" ، نتيجة لتوفر كميات مناسبة من الموز لتغطية السوق المحلي.

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ولفت السلطي ، في حديثه للإعلامي محمد الوكيل، الأحد ، أن وزارة الزراعة تعنى بالعمل التنظيمي لغايات استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية من الخارج .

وبين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه تم توجيه تعميم للتجار والجهات المعنية بمنع استيراد الموز بتاريخ 21/10/2020 ، مشيرا أنه وبعد التاريخ المذكور يتم الحصول على طلب ترخيص للاستيراد، للحصول على الموافقة من الوزارة .

جاء ذلك على ضوء شكوى من أحد تجار الموز ، يفيد من خلالها بأنه تم استيراد "الموز الإكوادوري" قبل عدة أسابيع ، معبّرا عن استيائه من قرار منع دخوله إلى السوق المحلي .

"ما يهمنا الانتاج المحلي بالدرجة الأولى ، وما حدث أنه تم استيراد كميات كبيرة من الموز أكثر من المعدل الاعتيادي ، الأمر الذي تطلب اتخاذ قرار لمنع إدخال المزيد من الكميات إلى السوق المحلي" ، وفق السلطي.

وأشار ، إلى أنه سيتم الوقوف على مطالب تجار الموز المخالفين للقرار ، تحسبا من خسائر مادية قد يتكبّدوها ، واتخاذ إجراءات حيال الموز الذي يتواجد في الحاويات الخاصة بالعقبة .



