الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تحسم قرارات هامة بعد أيام

أسعار الذهب الأحد 27/12/2020

الزراعة ترد على شكوى تاجر من عدم إدخال مستوردات الموز - فيديو

حادث مروع في عمان ومناشدة عاجلة للتبرع بالدم - صور

الصناعة والتجارة للوكيل : قانون جديد لتنظيم أعمال التأمين العام القادم

وفيات الأحد 27/12/2020

فرصة لسقوط أمطار خفيفة .. الأحد

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان

إسبانيا.. تشخيص 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

روسيا.. إصابة رئيس حكومة القرم بكورونا

الأحد، 27-12-2020 11:31 ص

تعميم صادر قبل نحو شهرين لمنع استيراده

الزراعة ترد على شكوى تاجر من عدم إدخال مستوردات الموز - فيديو

موز
مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة الدكتور أيمن السلطي


الوكيل الإخباري - أوضح مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة ، الدكتور أيمن السلطي ، أنه تم منع إدخال محصول "الموز الإكوادوري" ، نتيجة لتوفر كميات مناسبة من الموز لتغطية السوق المحلي.

اضافة اعلان
 

ولفت السلطي ، في حديثه للإعلامي محمد الوكيل، الأحد ، أن وزارة الزراعة تعنى بالعمل التنظيمي لغايات استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية من الخارج .

 

وبين عبر "برنامج الوكيل" والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أنه تم توجيه تعميم للتجار والجهات المعنية بمنع استيراد الموز بتاريخ 21/10/2020 ، مشيرا أنه وبعد التاريخ المذكور يتم الحصول على طلب ترخيص للاستيراد، للحصول على الموافقة من الوزارة .

 

جاء ذلك على ضوء شكوى من أحد تجار الموز ، يفيد من خلالها بأنه تم استيراد "الموز الإكوادوري" قبل عدة أسابيع ، معبّرا عن استيائه من قرار منع دخوله إلى السوق المحلي .

 

"ما يهمنا الانتاج المحلي بالدرجة الأولى ، وما حدث أنه تم استيراد كميات كبيرة من الموز أكثر من المعدل الاعتيادي ، الأمر الذي تطلب اتخاذ قرار لمنع إدخال المزيد من الكميات إلى السوق المحلي" ، وفق السلطي.

 

وأشار ، إلى أنه سيتم الوقوف على مطالب تجار الموز المخالفين للقرار ، تحسبا من خسائر مادية قد يتكبّدوها ، واتخاذ إجراءات حيال الموز الذي يتواجد في الحاويات الخاصة بالعقبة .

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202020153642366443663

حادث مروع في عمان ومناشدة عاجلة للتبرع بالدم - صور

12202021111946590000624

الصناعة والتجارة للوكيل : قانون جديد لتنظيم أعمال التأمين العام القادم

ارخص شركة تامين سيارات 1

مواطن يروي تفاصيل مؤلمة لحادث سير خطف طفليه ويشكو شركة تأمين

220202917912368788022

توضيح حول انخفاض أسعار الخضار والفواكه بالأسواق

العمل2

القطاع الزراعي في زمن كورونا ..قضية يتفاعل معها الأردنيون بقوة

3202016104314214850096

طالبات أردنيات في المغرب يناشدن وزارة التعليم العالي