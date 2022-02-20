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السير: الكثافة المرورية في العاصمة بسبب عودة المدارس والضباب

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الأحد، 20-02-2022 09:43 ص

السير: الكثافة المرورية في العاصمة بسبب عودة المدارس والضباب

سير


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 أكد رئيس شعبة سير العاصمة في إدارة السير بمديرية الأمن العام العقيد رائد العساف أن الإدارة اتبعت خطة مرورية مع بدء دوام المدارس من صباح اليوم الأحد.

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وأوضح عبر "برنامج الوكيل على أثير راديو هلا" أن بعض شوارع العاصمة عمان تأثرت بإزدحام مروري بسبب الضباب وذلك على طريق المطار بالإضافة إلى شارع الملك عبدلله الثاني للطريق القادم من صويلح منوها أنه تم السيطرة على الحركة المرورية وعودة انسيابية الطريق.


ونوه أن حركة السير على جميع مداخل العاصمة عمان  مستقرة وطبيعية مضيفا أن رقباء السير يتابعوا أي ملاحظة للحفاظ على سير الحركة المرورية .

وكان قد وصل عديد من الملاحظات لمواطنين حول أزمة سير خانقة في عدد من مناطق العاصمة عمان خصوصاً على مداخل العاصمة من المحافظات الشمال  وطريق المطار .


 




 

 


 

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