السيوطي لـ برنامج الوكيل : منتجع حمامات ماعين الأكثر مقصدا من السياح بالعالم - صور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير عام منتجع حمامات ماعين جورج السيوطي إن المنتجع يوفر العديد من الخدمات للسائح الأردني والعربي والأجنبي والذي يقع في محافظة مأدبا.

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وأضاف السيوطي اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن المنتجع حاز على جائزة من الموقع العالمي للسياحة أنه من أكثر المنتجعات التي يقصدها المسافر في العالم.



وأشار إلى أن الأضرار التي التحقت بحمامات ماعين بسبب الفيضانات التي جرت تم صيانتها وإعادة ترميمها من قبل الحكومة وذلك بقرار من رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

ودعا الحكومة إلى التركيز على الزوار الفرنسيين والذين يشكل عددهم 60% من السياح القادمين إلى الأردن.



و تقع ماعين على بعد ثلاثين كيلو متر جنوب غرب عمّان العاصمة و يصل عدد العيون الحارة فيها إلى 63 عين، وهي منخفضة عن سطح البحر بمقدار 120 متر.

































