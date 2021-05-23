الشبلي للإعلامي الوكيل : ندعم الفلسطينيين منذ نشأة الهيئة الخيرية

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية ، الدكتور حسين الشبلي، أن الهيئة ما زالت مستمرة ، في تقديم العون والمساعدة للفلسطينيين، وذلك قبل بدء العدوان الأخير .

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وبين الشبلي ، الأحد، خلال استضافته في استوديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " ، وذلك في اليوم الإذاعي المفتوح لجمع التبرعات لفلسطين ، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، تساهم في رفع معنويات الفلسطينيين ، حيث يمهّد الطريق من خلال العلاقة الأخوية بين الأردنيين والفلسطينيين المتجذّرة منذ عقود .

ولفت للإعلامي محمد الوكيل " أن هنالك ترتيبات وإجراءات معينة ، من خلال العمل المؤسسي، لإيصال المساعدات المختلفة ، مشيرا أن الاحتياجات الطبية في أولويات المساعدات ، خاصة في ظلّ الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ، وتابع " جلالة الملك أوعز ، بتحريك قافلة طبية منذ اليوم الأول من العدوان على غزة ، بقيمة 2 مليون دينار ، والتي وصلت إلى قطاع غزة والقدس ".

"يُمكن التبرّع من خلال زيارة موقع الهيئة الخيرية الهاشمية ، ومن خلال موقع آي فواتيركم ، عدا عن إمكانية التبرع بطريقة مباشرة من خلال مقرّ الهيئة ، الكائن في خلدا بالعاصمة عمان" ، وفق الشبلي.

وأضاف" الهيئة بدأت بدعم صمود الفلسطينيين منذ نشأتها، بتوجيهات ملكية سامية ".