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الأحد، 23-05-2021 08:55 ص

الشبلي للإعلامي الوكيل : ندعم الفلسطينيين منذ نشأة الهيئة الخيرية

خيريو


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية ، الدكتور حسين الشبلي، أن الهيئة ما زالت مستمرة ، في تقديم العون والمساعدة للفلسطينيين، وذلك قبل بدء العدوان الأخير  .

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وبين الشبلي ، الأحد، خلال استضافته في استوديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " ، وذلك في اليوم الإذاعي المفتوح لجمع التبرعات لفلسطين ،   أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، تساهم في رفع معنويات الفلسطينيين ، حيث يمهّد الطريق من خلال العلاقة الأخوية بين الأردنيين والفلسطينيين المتجذّرة منذ عقود .

 

ولفت للإعلامي محمد الوكيل " أن هنالك ترتيبات وإجراءات معينة ، من خلال العمل المؤسسي، لإيصال المساعدات المختلفة ، مشيرا أن الاحتياجات الطبية في أولويات المساعدات ، خاصة في ظلّ الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ، وتابع " جلالة الملك أوعز ، بتحريك قافلة طبية منذ اليوم الأول من العدوان على غزة ، بقيمة 2 مليون دينار ، والتي وصلت إلى قطاع غزة والقدس ".

 

"يُمكن التبرّع من خلال زيارة موقع الهيئة الخيرية الهاشمية ، ومن خلال موقع آي فواتيركم ، عدا عن إمكانية التبرع بطريقة مباشرة من خلال مقرّ الهيئة ، الكائن في خلدا بالعاصمة عمان" ، وفق الشبلي.

 

وأضاف" الهيئة بدأت بدعم صمود الفلسطينيين منذ نشأتها، بتوجيهات ملكية سامية ".

 

 

 




 

 


 

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