الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: المطاعيم في المدارس والمستخدمة الآن ليست جديدة واعطيت لـ 4 ملايين شخص بحملة 2013 في الأردن

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الثلاثاء، 26-09-2023 08:51 ص

الصحة: المطاعيم في المدارس والمستخدمة الآن ليست جديدة واعطيت لـ 4 ملايين شخص بحملة 2013 في الأردن

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الوكيل الاخباري - رصد
قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول إن جميع المطاعيم التي يتم إعطائها ضمن حملة التطعيم الوطنية آمنة وفعالة ومجانية وتقي من 12 مرض.

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وأضاف الشبول اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن جميع المطاعيم مسجلة ومضمونة ومستخدمة في أغلب دول العالم منها أوروبا ودول الخليج مشيراً أن المطاعم قضت على كثير من الأمراض في الأردن منها البكتيرية،شلل الأطفال، الكزاز. 


وبشان مطعوم "MR " أكد أنه يعطى ضمن حملات التطعيم الوطنية أما مطعوم "MMR" يستخدم ضمن البرنامج الوطني موضحاً أن الوزارة تمتلك مستشارين يتم أخذ بخبراتهم على المستوى الدولي .


وقال الشبول إن مطعوم "MR " تم استخدامه في حملات سابقة للتطعيم في الأردن آخرها كانت في 2013 مشيراً أنه تم حينها تطعيم 4 ملايين شخص بسبب تسجيل 120 حالة .


وأوضح أن مخاوف بعض المواطنين من اللقاحات قد تكون بسبب لقاح كورونا الذي تم إجازته بشكل طارىء بسبب جائحة كورونا قائلاً إنه مضى على تلقي لقاح كورونا 3 سنوات.


وشدد على إعطاء المطاعيم ضمن الحملة الوطني من عمر سنتين إلى 18 عاماً لافتاً أن صحة المواطنين من مسؤولية وزارة الصحة،  وكل ولي أمر يمنع أطفاله من اخذ المطعوم يتحمل المسؤولية الأخلاقية.


واستهجن الشبول الحملة المضادة التي يشنها البعض ضد حملة التطعيم الوطنية التي تحصن طلبة المدارس من خلال رسائل وتسجيلات صوتية يتناقلها بعض أولياء الأمور حول مأمونية وضمانة المطعوم مبنية على معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وأن وزارة الصحة تراهن على وعي المواطن بأهمية صحته وصحة ابنائه.

 


 




 

 


 

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