الصحة: نحو 20 شكوى تردنا يومياً عبر وحدة متلقي الخدمة التي أطلقت الأسبوع الماضي

الوكيل الاخباري - رصد

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قال مدير مديرية الاعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور في وزارة الصحة سعد العامور إنه نحو 20 شكوى ترد يومياً لوحدة صوت متلقي الخدمة التي أطلقتها الوزارة يوم الأربعاء الماضي لاستقبال الملاحظات والشكاوى على الخدمات الصحية من المواطنين.وأضاف العامور خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أنه تم إنشاء الوحدة لضمان حل الشكاوى المستعجلة للمريض سواء كانت على المستشفيات أو المراكز الصحية على مدار الـ 24 ساعة .ونوه أن الوحدة تتلقى الشكاوى والملاحظات من خلال الرقم 065004545 ومن ثم يتم تحويل الشكاوى لفريق مكون من أطباء وبعدها النظر بالشكوى والتعامل معها.وأشار إلى أن التعامل مع الشكاوى سيكون حسب أهميتها وأولوياتها، موضحاً أن أي ملاحظة عاجلة سيتم النظر فيها فوراً والعمل على حلها بشكل مباشر.