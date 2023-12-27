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الأربعاء، 27-12-2023 09:09 ص

الصحة: 45 حالة تسمم جراء تناول الفطر البري السام خلال 3 أيام

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الوكيل الاخباري - رصد
قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول إنه تم تسجيل 45 حالة تسمم جراء تناول الفطر البري خلال الثلاث أيام الماضية وحالتهم الصحية الآن حسنة .

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وأضاف الشبول خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن جميع الحالات التي راجعت المستشفيات تلقت العلاج اللازم وغادرت، مشيراً إلى أن حالة واحدة أدخلت إلى مستشفى اليرموك وتعود لمسن يبلغ من العمر 83 عاما ويعاني من ضغط الدم وحالته الآن مستقرة.  


ولفت أن حالات التسمم توزعت في مناطق الشمال والوسط منها راجعت مستشفيات إربد في لواء بني كنانة ولواء الكورة وأخرى راجعت في مستشفى البلقاء .


وقال إن أعراض التسمم جراء تناول الفطر السام تظهر على شكل حرارة وقيء وغثيان وآلام في البطن واسهالات ومن الممكن أن تظهر من 6 ساعات إلى 3 أيام كحد أقصى بحسب نوع الفطر السام. 


وأكد أنه يصعب التمييز بين الفطر السام وغير السام موضحاً أن حالة التسمم تعتمد على نوعية الفطر والكمية التي يتناولها الإنسان .

 


 




 

 


 

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