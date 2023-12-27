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الأربعاء، 27-12-2023 09:56 ص

وزارة الصحة بصدد إجراء فحص التسلسل الجيني للمتحور السائد "جيه إن 1"

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الوكيل الاخباري - رصد
أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أنه تم رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية .

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وأضاف الشبول خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة بصدد إجراء فحص التسلسل الجيني احترازياً في المملكة للمتحور الجديد من فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي أطلقت عليه اسم "جيه إن 1" .


وأشار إلى أن متحور "جيه إن 1" هو متحور جديد وسائد عالمياً بالوقت الحالي، والذي يعتبر أكثر انتشارا وأقل خطورة، داعيا لاتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية .


وبشأن فيروس الأنفلونزا A  أكد أنه الأكثر انتشاراً حاليا في الأردن منذ بدء موسم الأمراض التنفسية منذ أيلول الماضي .  


وختم " لم يتم تسجيل زيادة في عدد الإصابات بالفيروس المخلوي للأطفال وعدد الإصابات الحالية ضمن المعدلات الطبيعية على عكس العام الماضي في ذات الفترة ".


وكانت منظمة الصحة العالمية وصفت المتحور الجديد بأنه "متحور مثير للاهتمام" والأكثر انتشارا، من فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي أطلقت عليه اسم "جيه إن 1".


وأعلنت المنظمة عن ارتفاع معدل الإصابة بالمتحور الجديد في جميع أنحاء العالم، إذ ارتفع بنسبة 52% بين الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وقد نصحت المنظمة بأخذ اللقاحات لتفادي الإصابة وتخفيف الأعراض، وطالبت بالعودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.


 




 

 


 

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