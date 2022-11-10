الطاقة: فئات دعم عدادات الكهرباء تشمل الطلبة

الوكيل الإخباري- رصد

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قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق إن العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي يمكنها الحصول على أكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.وأضافت اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أنه يمكن الحصول على عداد آخر أو أكثر لرب الأسرة من سكان محافظة معينة ويعمل في محافظة أخرى، أو أحد أبنائه، أو إذا كان أحد الأبناء يدرس في محافظة أخرى.وتابعت " الفئات تشمل طلبة الجامعات والعاملين غير المتزوجين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة المستفيد من الدعم".علماً أنه يمكن للتسجيل للفئات الجديدة عبر الرابط التالي kahraba.gov.jo.