الكهرباء الوطنية: تعاملنا مع حريق بمحول التزويد جنوب عمان أدى لانقطاع محدود للكهرباء

الوكيل الإخباري - رصد

أكد مساعد المدير العام للتخطيط والتزويد بالجملة في شركة الكهرباء الوطنية المهندس احمد الدُهني على وقوع حريق بمحول كهربائي في محطة جنوب عمان أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد محدود من المناطق في العاصمة عمان .

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وأضاف الدُهني عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن انقطاع الكهرباء بدء الساعة 5:20 فجراً واستمر لغاية 7:05 صباحاً حيث تم التعامل مع الانقطاع وعودة عمل المحطة بشكل طبيعي .



وتابع" بلغ الحمل الكهربائي المُسجل أمس الأحد 3620 ميجاواط ووصفه بالمرتفع متوقعاً وصول الحمل إلى 3800 ميجاواط خلال اليوم الإثنين".



وأشار الدُهني أن جاهزية شركة الكهرباء الوطنية تستطيع تحمل حمل كهربائي يبلغ أكثر من 4000 ميجاواط مؤكداً أنه لا يمكن تجاوز الحمل الكهربائي أكثر من ذلك خلال فصل الصيف.



وصل عدة شكاوى لـ "برنامج الوكيل" عن انقطاع الكهرباء في عدة مناطق في العاصمة عمان منها حي نزال والمقابلين وطريق المطار وأبو علندا.